Знаменитый супертяж увлекся атакой и проиграл тяжелым нокаутом. Видео

Максим Иншаков Бокс 19:31, 3.04.2021 Обновлено: 19:31, 3.04.2021

Знаменитый американский супертяжеловес Эрик Молина (27-7, 19 КО) потерпел разгромное поражение от британца Фабио Уордли (11-0, 10 КО).

Поединок в Гибралтаре на арене Europa Point Sports Complex завершился досрочным нокаутом.

Фабио Уордли (слева) нокаутировал Эрика Молина
boxingscene

Встреча проходила при преимуществе 26-летнего Уордли, который в третьем раунде несколько раз достал представителя США, едва не отправив того в нокдаун. Молина пытался контратаковать, не отходя в глухую защиту.

Развязка наступила в пятой трехминутке. 38-летний американец увлекся атакой и пропустил боковой в челюсть, сваливший его в тяжелый нокаут.

Как сообщал OBOZREVATEL, основным боем на ринге в Гибралтаре стала встреча Александра Поветкина и Диллиана Уайта. Россиянин проиграл брутальным нокаутом и лишился пояса временного чемпиона в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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