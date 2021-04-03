Знаменитий супертяж захопився атакою і програв важким нокаутом. Відео

Знаменитий американський суперважковаговик Ерік Моліна (27-7, 19 КО) зазнав розгромної поразки від британця Фабіо Уордлi (11-0, 10 КО).

Поєдинок в Гібралтарі на арені Europa Point Sports Complex завершився дострокових нокаутом.

Фабіо Уордлi (зліва) нокаутував Еріка Моліну boxingscene

Зустріч проходила за переваги 26-річного Уордлi, який в третьому раунді кілька разів дістав представника США, ледь не відправивши того в нокдаун. Моліна намагався контратакувати, не відходячи в глухий захист.

Розв'язка наступила в п'ятій трихвилинці. 38-річний американець захопився атакою і пропустив бічний в щелепу, який звалив його у важкий нокаут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, основним боєм на рингу в Гібралтарі стала зустріч Олександра Повєткіна і Ділліан Вайта. Росіянин програв брутальним нокаутом та позбувся пояса тимчасового чемпіона в суперважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).