Знаменитий супертяж захопився атакою і програв важким нокаутом. Відео

Максим Іншаков Бокс 19:31, 3.04.2021 Оновлено: 19:31, 3.04.2021

Знаменитий американський суперважковаговик Ерік Моліна (27-7, 19 КО) зазнав розгромної поразки від британця Фабіо Уордлi (11-0, 10 КО).

Поєдинок в Гібралтарі на арені Europa Point Sports Complex завершився дострокових нокаутом.

Фабіо Уордлi (зліва) нокаутував Еріка Моліну
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Зустріч проходила за переваги 26-річного Уордлi, який в третьому раунді кілька разів дістав представника США, ледь не відправивши того в нокдаун. Моліна намагався контратакувати, не відходячи в глухий захист.

Розв'язка наступила в п'ятій трихвилинці. 38-річний американець захопився атакою і пропустив бічний в щелепу, який звалив його у важкий нокаут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, основним боєм на рингу в Гібралтарі стала зустріч Олександра Повєткіна і Ділліан Вайта. Росіянин програв брутальним нокаутом та позбувся пояса тимчасового чемпіона в суперважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

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