Знаменитый российский боксер попался на допинге: спортивные итоги 15 января

Александр Чеканов Бокс 09:15, 15.01.2021 Обновлено: 09:20, 15.01.2021

Российский боксер и экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев попался на допинге, а футболист "Динамо" Бенито показал реакцию на снегопад в Киеве.

Кроме того, футболист "Шахтера" Ефим Конопля рассказал о конфликте его девушки с игроком "Динамо" Денисом Поповым.

OBOZREVATEL представляет главные новости четверга, 14 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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