Знаменитый ринг-анонсер попал в тяжелое ДТП, сломав позвоночник в трех местах

Американский ринг-анонсер Дэвид Диаманте, который наравне с Майклом Баффером является один из самых знаменитых ринг-анонсеров в мире попал в серьезную аварию на мотоцикле. ДТП случилось, когда 50-летний Диаманте ехал по Третьей авеню в Бруклине под автомагистралью Brooklyn Queens Expressway.

Он был доставлен в госпиталь в критическом состоянии с тройным переломов позвоночника, множественными переломами ребер и серьезным повреждением правого колена.

Во вторник ему сделали пятичасовую операцию, в ходе которой ему в позвоночник вставили девять винтов, несколько стержней и некоторые донорские материалы.

Позже американец пришел в себя, передав несколько слов своим поклонникам.

"Это будет трудный путь. Это серьезная травма, и выздоровление займет некоторое время. Это будет борьба. Мне придется снова научиться ходить, а сейчас есть риск осложнений. Но я позитивно настроен и вернусь как можно скорее ", – цитирует Диаманте boxingscene.

Видео дня

Как сообщал, OBOZREVATEL, ранее Баффер во время представления победителя боя Усик - Хантер, подымая руку украинцу, назвал его место рождения: "Симферополь, Украина".

Такое адекватное восприятие реальности у американца вызвало бурю восторга на трибунах.