Жертва Усика одним ударом брутально нокаутировал жертву Кличко и стал чемпионом мира в супертяжелом весе, подняв российский флаг. Видео

В Дубае на арене Duty Free Tennis Stadium состоялся главный бой вечера в супертяжелом весе. Чемпион мира по версии WBA Regular Кубрат Пулев (32-4, 14 КО) из Болгарии потерпел поражение нокаутом от экс-объединенного чемпиона крузервейта Мурата Гассиева (33-2, 26 КО). Поединок завершился в шестом раунде.

Старт боя прошел с небольшим преимуществом Пулева. Действующий чемпион выглядел активнее, постоянно работал передней рукой и мешал сопернику развивать атаки. Эти удары не несли серьезной угрозы, но создавали впечатление контроля над происходящим в ринге.

Гассиев, как и в предыдущих поединках, долго входил в бой. В третьем раунде он добавил в активности, начал чаще бить по корпусу и несколько раз успешно атаковал правым хуком. Россиянин постепенно стал брать на себя роль первого номера, а в ринге появились размены.

Пулев при этом почти не использовал клинчи, что выглядело неожиданно. Вероятно, болгарский боксер опасался ударов соперника по корпусу, особенно левого бокового. Несмотря на возраст, Пулев держался уверенно и не выглядел заметно слабее оппонента.

Развязка наступила внезапно в шестом раунде. Гассиев точно попал левым хуком, Пулев оказался на настиле и не смог продолжить бой. Судья зафиксировал победу россиянина нокаутом.

Отметим, что ранее Мурат получил гражданство Армении, однако на бой против Пулева он вышел с флагом России, который развернул и после победы.

Как сообщал OBOZ.UA, Гассиев в июле 2018 года проиграл Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Кубрат Пулев в 2014 году был нокаутирован чемпионом мира по четырем версиям в супертяжелом весе Владимиром Кличко.

