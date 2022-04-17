Жена Усика впервые рассказала, почему Александр не отвечал на "Чей Крым?"

Екатерина Усик (в девичестве Хмелевская) призналась, что ее муж всегда уклонялся от ответа на сакраментальный вопрос о том, кому принадлежит Крым, из-за возможных дальнейших проблем у них и их детей с российской властью. По словам супруги непобедимого боксера, им много раз угрожали.

Екатерина рассказала, что в ответ на их проукраинскую позицию, которую они не скрывали на полуострове, российские правоохранители спокойно могли посадить ее в тюрьму, а детей отобрать.

"Когда Сашу проплаченные журналисты постоянно спрашивали: "Чей Крым?", параллельно шли угрозы нашей семье. Все знали, где я живу, а они были способны на все что угодно. Саня просто не мог высказать свою позицию. Дошло до того, что угрожали прийти домой, найти что-то запрещенное в России и отдать меня в СИЗО, а детей в детдом. Вы же понимаете, что если бы они захотели что-то найти, то нашли! Вот вам и ответ, почему Саша ничего не мог сказать", – цитирует жену Усика fanday.

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Екатерина уточнила, что жила на оккупированном полуострове до 2017 года, при этом на ее машине был украинский флаг.

"Как-то ко мне подошел знакомый и говорит: "Катя, мне передали, если ты не снимешь флаг Украины — машину взорвут", – рассказала Хмелевская, добавив, что никто ничего так и не сделал.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы Усика над британцем Тони Белью на страницах крымских пабликов в сети разгорелся спор касательно родины спортсмена. Сторонники оккупации Россией Крыма стали писать, что он не украинец, а именно крымчанин.

При этом они указывали на позицию Усика, который уходит от прямого ответа о том, признает ли он полуостров украинским или российским, отвечая, что "Крым - это Крым" и он принадлежит Богу.

В январе 2018 года Усик вышел из себя после вопроса о Крыме, "наехав" на журналистов за "такие собачьи вопросы".

В ноябре 2018-го Александр дал откровенное интервью, в котором вновь ответил на наболевший вопрос "Чей Крым?".