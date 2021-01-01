Жена Усика снялась в роскошной фотосессии

Максим Иншаков Бокс 22:07, 1.01.2021 Обновлено: 22:13, 1.01.2021

Супруга непобедимого украинского боксера Александра Усика (18-0, 13 КО) снялась в роскошной фотосессии в брендовой одежде дома французской моды Dior.

На снимках 33-летняя жена экс-абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе позирует в бежевой модели тренча – дождевого плаща с погонами и отложным воротником, манжетами, кокеткой, поясом и разрезом сзади.

На заднем плане красуется дорогая иномарка, которая и до этого мелькала в фотосессиях девушки.

Екатерина Усик
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Екатерина Усик в бежевом тренче
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Екатерина Усик в красном пиджаке
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Екатерина Усик на фоне люксового авто
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Екатерина Усик
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Екатерина Усик в черном
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Напомним, что Александр и Катя учились в Симферополе в параллельном классе. В 2009 году пара поженилась. В семье трое детей. Лизе исполнилось 10 лет, Кириллу – семь, Михаилу – пять.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети нашли откровенные фото молодой жены Усика.

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