Дружина Усика знялася в розкішній фотосесії

Максим Іншаков Бокс 22:07, 1.01.2021 Оновлено: 22:13, 1.01.2021

Дружина непереможного українського боксера Олександра Усика (18-0, 13 КО) знялася в розкішній фотосесії в брендовому одягу будинку французької моди Dior.

На знімках 33-річна дружина эксабсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі позує в бежевій моделі тренча – дощового плащу з погонами і відкладним коміром, манжетами, кокеткою, поясом і розрізом ззаду.

На задньому плані красується дорога іномарка, яка і до цього з'являлась в фотосесіях дівчини.

Катерина Усик
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Катерина Усик в бежевому тренчі
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Катерина Усик в червоному піджаку
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Катерина Усик на тлі люксового авто
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Катерина Усик
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Катерина Усик в чорному
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Нагадаємо, що Олександр і Катя вчилися в Сімферополі в паралельному класі. У 2009 році пара одружилася. У родині троє дітей. Лізі виповнилося 10 років, Кирилу – сім, Михайлу – п'ять.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі знайшли відверті фото молодої дружини Усика.

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