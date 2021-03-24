Желанному сопернику Ломаченко грозит семь лет тюрьмы

Американскому боксеру Джервонте "Танку" Дэвису грозит семь лет тюрьмы за то, что он якобы стал виновником ДТП, а затем скрылся с места происшествия до приезда полиции.

Как сообщает издание BoxingScene, в ноябре 2020 года спортсмен проехал на красный свет на своем Lamborghini Uris и врезался в автомобиль Toyota, который двигался по перекрестку. В результате столкновения четверо пассажиров получили повреждения, но ни одна из этих травм не представляет угрозы для жизни.

Дэвису предъявили обвинение по 14 пунктам. Максимальный тюремный срок, который может ожидать "Танка", если его осудят по всем статьям, составляет 7 лет и 55 дней.

На счету Джервонты 24 победы в 24 поединках на профессиональном уровне, 23 из которых были добыты нокаутом.

Ранее украинец Василий Ломаченко заявил, что хотел бы подраться с непобедимым американцем, если не сможет добиться реванша с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом. Узнав о желании нашего соотечественника, "Танк" сделал прогноз на их возможный поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен наиболее вероятный следующий соперник Ломаченко и ориентировочное время проведения боя.