'Занимался сексом перед выходом на ринг': охранник Майка Тайсона выдал секрет

Знаменитый в недалеком прошлом чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон своеобразно снимал напряжение перед своими боями. Агрессивный американский боец занимался сексом с поклонницами прямо в раздевалке незадолго до выхода на ринг.

Об этом в интервью британскому изданию The Sun рассказал бывший охранник Железного Майка и его водитель Руди Гонсалес.

"Один из величайших секретов Майка заключался в том, что ему нужно было заниматься сексом непосредственно перед боем. Для этого мне приходилось искать его поклонниц, ведь Майк говорил: "Если я не займусь сексом, то убью этого парня прямо сейчас", – признался Гонсалес.

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"Тайсон серьезно опасался, что убьет кого-нибудь на ринге. Он занимался сексом, чтобы высвободить часть своей энергии и немного расслабиться. Для этого я прятал девчонок в ванных комнатах и раздевалках. А Майк после говорил: "Хорошо, этот парень сегодня вечером будет жить". Он был похож на поезд, который всех сбивает на своем пути", – нашел сравнение для боксера его помощник в 1980-х.

Руди также говорил, что у Тайсона было четыре телохранителя не для того, чтобы защитить его, а чтобы обезопасить людей вокруг чемпиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Майк Тайсон стал чемпионом мира 35 лет назад.

Тем временем, украинский боксер Денис Беринчик получил соперника из России на декабрьский бой.