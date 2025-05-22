'Я умоляла сделать анализы, рыдая на полу от боли'. Непобедимая боксерша умерла в 25 лет через две недели после свадьбы

Известная британская боксёрша Джорджия О’Коннор (3-0) скончалась от рака в возрасте 25 лет, пишет Independent . Уроженка Дарема добилась значительных успехов в юношеском боксе, завоевав множество медалей и выступая за сборную Великобритании.

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На профессиональном ринге она провела три боя и одержала три победы. Последний раз она выходила на ринг в октябре 2022 года, победив Джойс Ван И на женском турнире в лондонской O2 Arena, где главным боем было противостояние Кларессы Шилдс и Саванны Маршалл.

В январе 2024 года Джорджия сообщила в Instagram, что у неё диагностированы колит и первичный склерозирующий холангит (PSC) — заболевания, которые значительно увеличивают риск развития рака.

9 мая 2024 года она вышла замуж за своего партнёра Адриано Кардинали. По словам её матери, он ушёл с работы, чтобы полностью посвятить себя уходу за Джорджией во время её лечения.

"Мы потрясены смертью Джорджии О’Коннор. Она была настоящим бойцом — как на ринге, так и за его пределами. Боксёрское сообщество потеряло талантливую, смелую и целеустремлённую молодую женщину слишком рано. Джорджию любили и уважали все в Boxxer. Мы выражаем искренние соболезнования её близким", говорится в некрологе, опубликованном промоутерской компания Boxxer, организовавшая её последний бой.

За три с половиной месяца до смерти девушка написала эмоциональный пост в Instagram, обвинив врачей в халатности.

По её словам, она 17 недель испытывала сильнейшую боль, ездя между больницами Дарема и Ньюкасла, просила провести обследование, но медики её игнорировали.

"Я умоляла сделать анализы, рыдая на полу от боли. Но ни один врач не слушал. Один вообще сказал, что всё это у меня в голове", – писала тогда Джорджия.

Несмотря на хронические заболевания, которые повышают риск рака, ей отказывали в сканировании и обследованиях, пока болезнь не распространилась.

Позже у неё обнаружили также тромбы в лёгких. О’Коннор назвала происходящее примером системной катастрофы в британской медицине, но заявляла, что намерена бороться и не сдастся. 22 мая ее не стало.

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