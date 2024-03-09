'Я не шучу'. Непобедимый супертяж рассказал, что случилось с Ломаченко, назвав его предателем Украины

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) считает, что бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) не делает никаких заявлений о войне с Россией из-за "обета молчания". Сиренко признался, что его очень глубоко разочаровывает такая позиция Василия, учитывая, что он является живой легендой украинского бокса.

"Не исключаю такого варианта, что Ломаченко дал обет молчания. И я не шучу. Если это так, тогда его позиция по поводу войны в Украине становится понятной. Предатель Украины? Учитывая его позицию – да. Я его просто не понимаю. Вот и все. Два года у Украины идет война, а он не может произнести это слово", - цитирует Сиренко "СпортЭкспресс".

Как сообщал OBOZ.UA, Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

Также Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

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