'Я был в шоке': российский боксер назвал Украину гостеприимной после поражения Беринчику

Российский боксер легкого веса Иса Чаниев, который 18 декабря проиграл в Броварах бой за пояс WBO Intercontinental украинцу Денису Беринчику, остался доволен тем, как его принимали в Украине. 29-летний боец ингушского происхождения не смог прервать победную серию парня из Луганской области из 15 поединков.

Во время прямого эфира на Instagram-ресурсе boxing911 Чаниев рассказал, что ему оказали радушный прием.

"Я первый раз выступал в Украине. В такой гостеприимной стране и городе я никогда не был. Ко мне подходили, фоткались, а [некоторые] украинцы говорили, что болеют за меня. Еще до того, как я приехал в Украину, мне писали, что за меня переживают.

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Очень гостеприимная страна и город, я просто был в шоке. Даже в раздевалку ко мне заходили и желали удачи. Я не ожидал такого... Политику не стоит вмешивать в спорт. Мы чисто по-спортивному разобрались", – заметил Иса.

Также он выделил причины своей неудачи.

"Я слишком сильно заряжался на удар, и это мне помешало. Я понимал, что я нахожусь на территории соперника, и что мне нужно побеждать нокаутом, иначе не дадут победить. Но оказалось, что мне просто нужно было больше боксировать...

Денис – непростой и очень неудобный соперник в ринге. По нему тяжело попасть, он выбрасывает много ударов, за ним тяжело успеть. Это был великолепный опыт для меня", – подытожил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Беринчик после победы над Чаниевым поднялся в мировом рейтинге веса Ломаченко.

В то же время промоутер Усика сделал неожиданное заявление по реваншу Джошуа.