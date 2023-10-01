WBO официально отдала титул чемпиона мира сыну легенды российского бокса

Сын легендарного российского боксера Кости Цзю официально стал чемпионом мира в первом среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Тим Цзю (31-2, 25 КО) получил чемпионский пояс после того, как его предыдущий обладатель - Джермелл Чарло (35-2-1, 19 KO) вышел на бой за звание абсолютного чемпиона в суперсреднем весе против Сауля Альвареса (60-2-2, 39 KO).

WBO лишила Чарло титула, потому что он отказался драться с Тимофеем Цзю и выбрал поединок с Канело. Теперь Цзю стал чемпионом и проведет первую защиту 15 октября против Брайана Мендосы.

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Отметим, что встреча Чарло - Альварес звершилась в пользу мексиканца. Канело владел тотальным преимуществом, отправил оппонента в нокдаун, но в итоге довольствовался разгромной победой по очкам. 119-108, 118-109 и 118-109 в пользу чемпиона.

Ранее Костя Цзю нашел четыре причины, по которым он может "откосить" от мобилизации и не ехать на войну в Украину. Бывший боксер при этом никак не осудил агрессию своей страны в отношении Украины.

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