'Поговорим на кулаках': Фьюри придет к Роналду на тренировку МЮ

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри пообещал "разобраться" с футболистами "Манчестер Юнайтед" после поражения от "МанСити" в городском дерби (0:2) в минувшие выходные. Одиозный британец, который является ярым поклонником Красных Дьяволов, побывал на стадионе "Олд Траффорд, и ему очень не понравилось, что его команда снова проиграла.

Британский сайт TalkSport пишет, что Фьюри хочет что-то изменить, для чего заглянет на тренировку МЮ и поговорит с Криштиану Роналду и его партнерами. Компанию ему составит бывший защитник английского гранда француз Патрис Эвра.

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"Мы были просто размазаны. Футболисты выглядели хуже, чем Уайлдер во всех боях со мной. Когда я падал на пол, я никогда не допускал, что могу проиграть Деонтею или какому-либо другому бойцу. Я всегда верил, что могу вернуться и выиграть. Это называется менталитет победителя – то, чего у МЮ в последних играх не видно.

Думаю, я и Эвра придем на тренировку футболистов и поговорим с ними с помощью кулаков и жестких слов, которые им нужны", – серьезно высказался Тайсон.

После 11 туров чемпионата Англии подопечные Сульшера занимают шестое место с 17 очками, отставая от "Челси" уже на девять пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри поможет Джошуа готовиться к реваншу с Усиком.

Тем временем промоутер Боб Арум дал мудрый совет Усику и Джошуа насчет Фьюри.