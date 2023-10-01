Второй после Усика: россиянин Гассиев сенсационно проиграл чемпионский пояс. Видео

Знаменитый российский супертяж Мурат Гассиев (30-2-0-1, 23 КО) потерпел сенсационное поражение от шведа Отто Валлина (26-1-0-1, 14 КО) на вечере боксе в турецком Белеке. 29-летний уроженец Владикавказа по итогам 12 раундов проиграл раздельным решением судей – 113:115, 113:115, 117:111.

Гассиев, как и ожидалось, работал первым номером и был заряжен на нокаут. Валлин же избрал тактику набрасывания большого количества ударов, пытаясь держать соперника на дистанции. При этом швед очень удачно проваливал атаки российского боксера, который выставил на кон свой титул интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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В шестом раунде Валлин поймал россиянина встречным хуком и потряс его. Гассиев закрылся в блоке и откровенно выживал, сумев достоять до гонга.

В 11-м раунде представителю страны-агрессорке удалось поднять темп и заставить соперника исключительно защищаться. Гассиев вчистую выиграл трехминутку, однако уже в заключительном раунде он выдохся и уже Валлин начал работать сериями по голове и корпусу.

В итоге именно шведу двое из трех судей отдали победу. Тот забрал титул россиянина и поднялся на второе место в рейтинге Международной федерации бокса (IBF). Для Гассиева поражение стало вторым в карьере после фиаско в поединке против Александра Усика (21-0, 14 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Отто Валлин отказался пожимать руку Мурату Гассиеву на церемонии взвешивания перед чемпионским боем.

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