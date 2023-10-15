Встречается с боксером Усика. Дочь президента АТБ возглавила футбольный клуб и поразила своей внешностью. Фото

Младшая дочь президента АТБ Геннадия Буткевича возглавила женскую команду "Полесье". О назначении Дарьи Буткевич житомирский клуб сообщил в своих соцсетях.

Комментируя новый виток своей карьеры новый президент призналась, что это является не должностью, а миссией – развивать украинский женский футбол.

"Я хочу это сделать для Житомира, для Украины, для наших защитников и защитниц. Ведь это еще один шаг к развитию нашей страны за европейским образцом", - написала 23-летняя девушка у себя в Instagram.

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До футбола Дарья серьезно занималась конным спортом и является основательницей Ассоциацией конного спорта Украины PEL.

Буткевич уже несколько лет встречается с протеже Александра Усика - 26-летним украинским боксером Даниэлем Лапиным, который является младшим братом Сергея Лапина, директора команды Усика.

В комментариях под фотографией Дарьи поклонники оставляют сотни восторженных комментариев, отмечая красоту украинки.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим насладиться внешностью нашей соотечественницы.

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