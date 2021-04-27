Возможно, Фьюри подерется с Уайлдером, а Джошуа – с Усиком, – промоутер

Промоутер из компании Top Rank Боб Арум заявил, что уже больше недели не слышал новостей от своего коллеги Эдди Хирна, который уже давно должен был подписать все бумаги о проведении чемпионского боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа в Саудовской Аравии.

В интервью изданию BoxingScene он намекнул на то, что в случае дальнейшего молчания Цыганский король может провести третий бой против Деонтея Уайлдера, а ЭйДжей – обязательную защиту титула WBO, на который претендует украинец Александр Усик.

"Возможно, мы вдохнем жизнь в Уайлдера. Фьюри подерется с ним, а Джошуа – со своим обязательным претендентом Усиком. В последний раз я общался с Эдди Хирном в начале прошлой недели. Тогда он сказал, что подпишет договор о проведении боя в Саудовской Аравии на протяжении 24 часов. Что ж, он немного опоздал. Как бы вы чувствовали себя, если бы вам не отвечали уже целую неделю? Хирн не связывался ни со мной, ни с моим коллегой Фрэнком Уорреном", – рассказал о ситуации Арум.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хирн назвал дату поединка Фьюри – Джошуа, который должен состояться в Саудовской Аравии.