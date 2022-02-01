Полиция проверяет различные версии смерти боксера Вирчиса
Столичная полиция, которая ведет расследование смерти знаменитого украинского боксера Владимира Вирчиса, пока что не остановилась на одной версии. Основными остаются совершение самоубийства или доведение до самоубийства.
Об этом во вторник, 1 февраля, сообщил отдел коммуникации полиции Киева на своей странице в Facebook.
"В рамках уголовного производства опрашиваются родные Владимира Вирчиса, его друзья и знакомые, свидетели и очевидцы происшествия. Также правоохранители проверяют информацию о том, были ли у него с кем-то неприязненные отношения или долговые обязательства...
Для установления окончательной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации – умышленное убийство с отметкой "самоубийство".
После проведения следственных действий в уголовном производстве будет принято окончательное процессуальное решение", – говорится в заявлении.
Напомним, Вирчиса нашли повешенным в ночь на пятницу, 28 января, в Киеве недалеко от его дома. У него остались жена Ирина и дочь-студентка Амина.
Бывший боксер родом из Каховки (рост – 197 см, вес – 112 кг) на профессиональном ринге в 1999-2009 годах в 28 боях добыл 26 побед, в том числе 21 – нокаутом. Был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF (2003-2004 гг.) и WBO (2005-2006 гг.), чемпионом Европы (2007).
Как сообщал OBOZREVATEL, Вирчис перед смертью требовал от Мангера вернуть долг.
Также дочь Вирчиса отреагировала на смерть отца-боксера.