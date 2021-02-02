В Пакистане боксер умер после нокаута на ринге. Видео

Пакистанский боксер Мухаммад Аслам Хан умер после нокаутирующего удара своего визави Вали Хана во время боя на благотворительном вечере в городе Карачи.

Как сообщает издание ABPLive, он потерял сознание, оказавшись на канвасе. Рефери посчитал до десяти и объявил о досрочном завершении поединка. На настил выбежали секунданты Аслам Хана, но помочь ему ничем не смогли.

После этого его отвезли в одну из местных частных клиник, но и там все попытки реанимировать его оказались тщетными. Спортсмен скончался уже в больнице.

Аслам Хан выступал в весовой категории до 80 килограммов. Отмечается, что одной из причин его смерти могло стать отсутствие медицинского персонала возле ринга по причине благотворительного характера этого мероприятия. Никто не сумел оказать ему первую помощь. Организаторов уже обвинили в халатности.

Как сообщал OBOZREVATEL, мексиканский рестлер Луис Анхель Салазар умер после потери сознания на ринге.