В Катаре хотят организовать реванш Ломаченко – Лопес – менеджер украинца

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал о том, что один из катарских богачей обращался к Бобу Аруму из компании Top Rank с предложением организовать реванш украинца против Теофимо Лопеса.

В интервью с Владимиром Кобельковым на Instagram-странице BoxingUkraineBoxing (на видео, начиная с 29:15) менеджер отметил, что организация этого боя невозможна до окончания пандемии коронавируса. По его словам, пока этого не случится, никто не будет начинать переговоры о повторном поединке.

"Я разговаривал с Бобом Арумом, и он сказал, что есть катарский то ли принц, то ли шейх, который сильно уважает и любит Васю. Он уже обращался в Top Rank и спрашивал, можно ли будет затянуть этот реванш в Катар. Но, опять же, нам сначала нужно дождаться, когда ситуация с пандемией уладится и люди снова смогут свободно летать из одной страны в другую. Сейчас ничего не получится. Никто даже переговоры вести не будет. Но это правда, такое предложение существует", – рассказал Климас.

Напомним, что Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу единогласным решением судей, после чего американец сказал, что не собирается давать реванш нашему соотечественнику.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее менеджер Василия объяснил, почему этой опции не было в контракте на их первый бой.