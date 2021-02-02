Ломаченко – Лопес: менеджер украинца объяснил отсутствие пункта о реванше

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что изначально его клиент хотел включить пункт о реванше в контракт на бой, однако команда Теофимо Лопеса выступала против этого.

Они обсудили этот вопрос с отцом и тренером Василия Анатолием и решили пойти на условия американца, чтобы поединок в последний момент не сорвался. Менеджер нашего соотечественника предположил, что все они были уверены в победе над Лопесом.

"Я зашел с этим вопросом в Top Rank (промоушен, который представляет интересы украинца. – Ред.) и сказал, что нужно включить пункт о реванше. Мне ответили, что этой опции не будет, потому что не соглашается другая сторона. Я сказал, что буду обсуждать это с командой. Мы говорили об этом с Анатолием Николаевичем, может и Василий тогда был, и приняли решение соглашаться на любые условия, чтобы бой не сорвался. Если разобраться, у нас всегда было два главных пункта, которые мы включали в контракт, – реванш и допинг-контроль. Возможно, мы были так сильно уверены в победе, что никто и не думал о реванше", – рассказал Климас в интервью Instagram-странице boxingukraineboxing (на видео, начиная с 25:42) .

Напомним, что Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей. После победы Теофимо заявил, что не будет давать Василию реванш, поскольку тот сам исключил этот пункт из контракта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сам украинский боксер объяснил, почему в соглашении на бой с американцем не было этой опции.