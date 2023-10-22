В Бразилии боксер пропустил удар и умер. Видео

В Бразилии боксер-любитель Жоау Виктор Пенья скончался через три дня после того, как получил сильный удар в голову. На 90- й секунде боя, проходившего в Жижока-де-Жерикоакоара, Пенья нарвался на контрхук, который отправил его в глубокий нокаут.

Бойцу была немедленно оказана помощь, он пришел в сознание и смог самостоятельно добраться до дома, где его положение ухудшилось. На следующий день Виктора госпитализировали в Собрал. Через два дня тот скончался.

"Во время реанимационных мероприятий у пациента констатировали смерть мозга, что в свою очередь вызвало остановку сердца", - цитирует Globo пресс-службу больницы.

Видео дня

За победу в бою Пенья мог получить 18,5 евро, а проигравшему досталось бы 9,2 евро. Перед боем родные Пеньи просили его не драться.

"К сожалению, на эту сумму была потеряна жизнь моего брата", - подтвердил на похоронах брат Жоао Виктора. Организаторы турнира также выразили соболезнование, в связи со смертью участника.

"С большой печалью в сердце мы получили известие о том, что Витор не выжил. Сегодня спорт скорбит. Мы глубоко сожалеем об этой утрате и приносим все наши соболезнования семье. Мы просим вас молиться за семью и за всех, кто пострадал. и опустошен этой трагедией", - говорится в сообщении.

Виктор родился в Бела-Крус, муниципалитете, соседнем с Жижока-де-Жерикоакоара и работал менеджером по персоналу в отеле. 21 сентября ему исполнилось 23 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!