Усика пренебрежительно оценили в супертяжах

Исмаэль Салас, тренер британского супертяжеловеса Джо Джойса, не считает Александра Усика элитой супертяжелого дивизиона. По словам Саласа, его подопечный с большой вероятностью потеряет поединок с украинцем.

Причиной тренер называет ситуацию с Деонтеем Уайлдером. В ночь на 18 мая арбитражный суд США удовлетворил иск Деонтея и обязал Фьюри провести с ним бой до 15 сентября. Это постановление может помешать проведению боя Цыганского короля с Джошуа. Соответственно Энтони сразится с Усиком.

"Сейчас мы не можем ничего планировать, поскольку я не думаю, что Усик будет драться с Джо. Уайлдер стоит на пути Джошуа и Фьюри. Там есть три больших имени, поэтому я не думаю, что кто-то из этой тройки хочет драться с Усиком. Александр - хороший боксер, я ничего у него не отнимаю, но он не топовый боец", - сказал Исмаэль в интервью Youtube-каналу Boxing Social, перевод которого приводит fightnews.info.

По мнению Саласа, в свое время менеджерская команда Джойса решила воспользоваться возможностью и заполучить бой с Усиком. Они дрались в WSB, и Усик победил Джойса, но любительский бокс - это одно, а профессиональный – другое.

"По информации, которую я на днях получил от Джойса, лагерь Усика молчит. Они ждут большого чека. Все уже знают об анонсе поединка Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии. Однако я думаю, что шансы на бой с Усиком уходят. В то же время, если их поединок не состоится, Джойсу нужно оставаться активным. Его возраст имеет значение, однако он находится в отличных кондициях", – подытожил тренер британца.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик 1 ноября добыл победу над британцем Дереком Чисорой (32-10, 23 КО) и завоевал титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе.