Усика нокаутировали в спарринге: тренер Кличко рассказал подробности

Бывший тренер знаменитого украинского боксера-супертяжа Владимира Кличко, Сергей Городничев, рассказал интересную историю, как нынешний чемпион мира по трем версиям Александр Усик побывал в нокауте. Случилось это на тренировке крымчанина в спарринге против грузина Яго Киладзе – подопечного Городничева.

Удивительное признание специалист бокса сделал на своем YouTube-канале.

"Когда Киладзе тренировался под моим руководством, он в спарринге посадил Усика на ж*опу – во втором раунде ударом по селезенке. Причем, так хорошо посадил, что спарринг отменили.

Видео дня

[Тренер Усика] Али Башир вскочил: "Вы ниже пояса ударили!" Видео записывала девушка, я ему так показал, что он сел", – поведал Городничев, который часто работал в тренировочных лагерях Кличко-младшего.

"Следующий спарринг был чисто как бой. Оба были красавцы. В первом спарринге Киладзе нокаутировал Усика по селезенке, а второй получился ровным. Десять раундов – можно сказать, что была ничья. Все стояли с огромными глазами. Али Башир не знал, что ему делать и что говорить Усику", – похвастался Сергей.

Напомним, Джеймс Али Башир работал с Александром Усиком в 2013-2017 годах, когда украинец выступал и становился чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг).

Кстати, в следующем выходе на ринг Киладзе сразится с перспективным украинским супертяжем: непобедимый "наследник" Кличко Виктор Выхрист получил соперника на новогодний бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фьюри требует бой с Усиком и просит Джошуа отойти в сторону.