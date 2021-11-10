Непобедимый 'наследник' Кличко получил соперника на новогодний бой

Украинский боксер-профессионал Виктор Выхрист продолжает пробиваться к вершинам супертяжелого дивизиона. 29-летний уроженец Светловодска, которого называют наследником братьев Кличко, запланировал свой девятый бой в профи на 1 января 2022 года.

Об этом пишет сайт Meta-ratings. Соперником украинца будет опытный грузин Яго Киладзе, в послужном списке которого 27 побед, пять поражений и одна ничья. Поединок Выхриста пройдет в предварительной программе вечера бокса в Лас-Вегасе. Главным событием там станет встреча ветеранов-супертяжей кубинца Луиса Ортиса и американца Чарльза Мартина.

На профи-ринге Виктор выиграл все восемь боев. В начале октября Выхрист нокаутировал американского супертяжа в андеркарте боя Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

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Напомним, в любителях украинец дважды выигрывал континентальные чемпионаты, брал "золото" Европейских игр-2019. В начале 2020 года перешел в профессионалы, подписав контракт с немецкой промоутерской компанией и взяв прозвище Виктор Фауст. Шесть побед из восьми в профи добыл досрочно.

К слову, ныне 35-летний Киладзе в 2007-2015 годах часто выступал в Украине и имеет паспорт нашей державы. Работал спарринг-партнером в лагере Владимира Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сербии украинец стал чемпионом мира по боксу, разбив в финале россиянина.