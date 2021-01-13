Усик восхитил фанатов, исполнив стих на украинском языке. Видео

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Бокс
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Александр Усик

Украинец Александр Усик восхитил поклонников, прочитав наизусть стих Максима Рыльского "Білі Мухи" во время рождественских праздников.

На странице lomus_official в Instagram было опубликовано видео с подписью "Продолжаем праздновать". На нем Александр в белой рубашке с выражением и активной жестикуляцией исполняет произведение знаменитого украинского поэта.

Пользователи восхитились актерским мастерством и харизмой Усика и попросили его прочитать еще один стих. Поклонникам также понравилось украинское произношение нашего боксера.

Пользователи попросили Усика прочитать еще один стих
Фанаты восхитились харизмой Усика
Украинское произношение Усика порадовало поклонников

Напомним, что ранее Александр поздравил православных людей с Рождеством на двух языках, облачившись в рясу священника.

Как сообщал OBOZREVATEL, это вызвало массовое недовольство среди украинцев, которые раскритиковали Усика в комментариях.

Александр Усик