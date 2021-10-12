Усик уступил первое место рейтинга супертяжей Фьюри

Авторитетный боксерский сайт BoxRec обновил рейтинг лучших супертяжеловесов планеты. На первое место вернулся чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри, который 11 октября нокаутировал Деонтея Уайлдера. На второй строчке оказался Александр Усик. Украинец успел побыть во главе рейтинга две недели после победы по очкам над Энтони Джошуа в Лондоне 25 сентября.

Поскольку Фьюри и Уайлдер более полутора лет не выходили на ринг, то BoxRec их вывел из списка: они считались неактивными бойцами. Теперь же "Цыганский король" сразу же взлетел на вершину, а американец, несмотря на второе поражение подряд, расположился на четвертой позиции.

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Обращает на себя внимание, что резиденцией Усика считают городок Окснард в США. Бывший чемпион Джошуа, с которым украинец обязан встретиться в реванше, занимает третью строчку.

Тем временем, как сообщал OBOZREVATEL, победителю боя Фьюри и Уайлдера нашли соперника. Теперь Тайсон должен биться с временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом – пятым в рейтинге. Правда, сам он не горит желанием размениваться на промежуточные поединки. Джон Фьюри, отец и тренер боксера, считает, что уровню его сына отвечает только Усик.

Как выяснилось, в бою в Лас-Вегасе Фьюри сломал Уайлдеру руку.