Усик рассказал, поедет ли отмечать победу к родственникам в Крым. Видео

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сказал, что поедет во временно оккупированный Россией Крым. На полуострове он навестит родственников.

Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос, поедет ли он отмечать победу к родственникам в Крым. "Надо дождаться поясов. Конечно, будем праздновать", – сказал боксер.

Усик также добавил, что хочет увидеть родных и друзей. Он хочет навестить своего первого тренера и побывать в зале, где тренировался.

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"Поедут пояса в Крым? Конечно, хочу увидеть тренера, кумовьев, сестру. Зайти в свой зал родненький. Спасибо тренеру, что довел меня до высокого уровня. Научил боксировать, защищаться, думать. Сделал с мальчика мужчину", – рассказал боксер.

Александр Усик родился в Симферополе 17 января 1987 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и стал обладателем четырех чемпионских поясов в супертяжелом весе после того, как выиграл все титулы в категории ниже. Позже промоутер британца высказался о возможном реванше в Украине.