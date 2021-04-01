Усик рассказал, что надо сделать с водителями, не включающими поворотники, упомянув сортир

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) в прямом эфире в своем Instagram призвал всех учиться культуре езды на авто.

Крымчанин посоветовал не психовать, когда кто-то совершает резкие маневры на дороге, сравнив тех, кто не пользуется указателями поворотов, с людьми испачканными в экскрементах.

"Ну выворачивает человек, ну дайте ему проехать. Может он спешит. Пропустите его, ничего страшного. Он наглый? Да, но ничего, пускай едет. Попробуйте его отпустить. Убейте в себе эту "жабу": "Нет. я его не пущу, куда он лезет". Но если он без поворотника, то дайте ему понять: "Эй, чувак, для чего-то их придумали несколько лет назад?" Это тоже самое, что сходить по большому, сделать дело, надеть штаны и пойти. И все. И там все размазано. Вы ж заканчиваете процесс. Это грубый пример, но по другому то как?" – сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усика который ехал на своей машине по Киеву, остановила патрульная полиция. Копы проверили документы, а также попросили боксера выполнить необычную просьбу.