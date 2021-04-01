Усик розповів, що треба зробити з водіями, які не вмикають поворотники, згадавши сортир

Максим Іншаков Бокс 22:52, 1.04.2021 Оновлено: 22:55, 1.04.2021

Непереможний український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) в прямому ефірі в своєму Instagram закликав усіх вчитися культури їзди на авто.

Кримчанин порадив не психувати, коли хтось робить різкі маневри на дорозі, порівнявши тих, хто не користується покажчиками поворотів, із людьми, забрудненими в екскрементах.

"Ну вивертає людина, ну дайте їй проїхати. Може, поспішає. Пропустіть її, нічого страшного. Вона нахабна? Так, але нічого, нехай їде. Спробуйте її відпустити. Убийте в собі цю "жабу": "Ні, я його не пущу, куди він лізе". Але якщо він без поворотника, то дайте йому зрозуміти: "Гей, чуваче, для чогось їх придумали кілька років тому?" Це те ж саме, що сходити по великому, зробити справу, одягти штани і піти. I все. I там усе розмазано. Ви ж закінчуєте процес. Це грубий приклад, але по-іншому то як?" – сказав Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усика, який їхав на своїй машині по Києву, зупинила патрульна поліція. Копи перевірили документи, а також попросили боксера виконати незвичайне прохання.

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