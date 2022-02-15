Усик покинул первое место рейтинга супертяжеловесов

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик опустился с первого на второе место в новом рейтинге супертяжеловесов популярного боксерского ресурса BoxRec. 34-летнего украинца обошел чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри. С осени 2021 года соперники боев не проводили, но табель о рангах автоматически вывел в лидеры одиозного британца.

Новая информация опубликована на сайте BoxRec. Тайсону система насчитала 485,9 очка, а Александру – 429,4. Далее идут побитые нынешними чемпионами британец Энтони Джошуа и американец Деонтей Уайлдер.

Вторым супертяжем Украины считается Владислав Сиренко (№45). Его сейчас тренирует бывший наставник Усика американец Джеймс Али Башир.

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А в рейтинге независимо от весовой категории Александр занимает четвертое место. Лучшим же остается мексиканец Сауль Альварес, выступающий во втором среднем весе (до 76,2 кг). Также выше нашего чемпиона – непобедимый американец полусреднего веса (до 66,7 кг) Теренс Кроуфорд. Василий Ломаченко – 27-й.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик похвастался чемпионским поясом и передал привет Фьюри. Пока же уроженец Крыма готовится к реваншу с Джошуа, который ожидается в конце весны.

Также Александр продолжается радоваться своему выступлению за футбольную команду "Полесье". Последним сообщением на его странице Instagram является видеоролик с матча с "Вересом", где боксер совершает спринтерский забег.

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