Усик перед боем с Джошуа пошел в церковь российского Патриархата в Лондоне. Фотофакт

Непобедимый украинский боксер Александр Усик перед чемпионским боем с британцем Энтони Джошуа вместе со своей команды посетил Собор Успения Божией Матери и Всех Святых. Кафедральный собор Сурожской епархии Русской православной церкви, который находится в Лондоне.

Наш титулованный соотечественник у себя в Telegram-канале выложил снимок, где позирует на фоне древнего здания. Несмотря на то, что спортсмен не подписал локацию, архитектура строения указывает на однозначную принадлежность именно к этой церкви.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Усик получил орден преподобного Ильи Муромца 1 степени, который ему вручил Митрополит УПЦ Московского Патриархата Онуфрий.

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Ранее генеральный директор К2 Promotions Александр высказал мнение, что после слов Александра Усика о "Божем Крыме" и совместных снимков с московскими священниками у боксера появилось огромное число ненавистников.

Отметим, что в эфире одного из украинских телеканалов Александр Усик поддержал Украинскую православную церковь Московского патриархата, пообещав встать на сторону монахов Киево-Печерской лавры, если радикалы предпримут попытку ее захвата.

Скандальное заявление вызвало бурную реакцию в социальных сетях.