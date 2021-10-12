'Усик – молодец!' 'Русский витязь' Поветкин восхитился украинским боксером

Бывший временный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Александр Поветкин высказал свое мнение о двух последних боях своих коллег. Российского боксера больше всего поразил украинец Александр Усик, который 25 сентября отобрал у британца Энтони Джошуа чемпионские титулы по версиям IBF, WBA, WBO.

В комментарии YouTube-каналу "Ушатайка: Спорт-Экспресс" 42-летний ветеран отдал также должное Тайсону Фьюри и Деонтею Уайлдеру.

"Я скучаю по боксу, но смотрел поединки без особых эмоций. Хотя интересные, достойные бои были... Александр Усик – молодец! Мне понравилось, как он отбоксировал. Тайсон Фьюри с Деонтеем Уайлдером тоже выдали красивый бой.

Но больше всех из четырех боксеров в этих боях меня впечатлил Александр Усик. Трудно сказать, является ли он сильнейшим. Знаете, Тайсон Фьюри – неудобный, корявый, непредсказуемый парень. Бокс – такая штука. Время покажет. Но в реванше Усика и Джошуа буду болеть за Александра", – поделился мыслями "Русский витязь".

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Напомним, что сам Поветкин в 2018 году проиграл чемпионский бой Джошуа нокаутом в седьмом раунде. Всего в 40 поединках он добыл 36 побед, трижды проиграл и один раз разошелся с соперником ничьей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик уступил первое место рейтинга супертяжей Фьюри. Тайсон вернулся на вершину после длительного простоя.