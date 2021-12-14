Усик и Ломаченко поздравили того, кто перевернул мир бокса

Знаменитые украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик 14 декабря поздравили с днем рождения Анатолия Ломаченко – отца и тренера Васи. Во вторник ему исполнилось 57 лет.

Поскольку кумовья после победы легковеса в Нью-Йорке над Комми разъехались в разные места (Вася – домой, Саша – в Эмираты), теплые слова имениннику они передали через свою страницу в Instagram.

"Сегодня для LOMUS особенный день – день рождения Анатолия Николаевича Ломаченко. Не зря, многие знают его как Папаченко. Это человек с большой буквы, человек, который внес огромный вклад не только в украинский, но и в мировой бокс. Мы искренне желаем ему здоровья и многих ярких лет жизни", – поздравили тренера спортсмены, сопроводив пожелания видеороликом.

Видео дня

А затем дополнили яркими цитатами Усика во время трансляции поединка Ломы с Комми. В частности, Александр заявил, что Анатолий Николаевич перевернул мир бокса с ног на голову.

"С днем рождения, уважаемый ПАПАЧЕНКО. Как много вы даете миру и как мало вы берете взамен, с уважением и любовью. Слава Богу за все, Лома сила", – дополнил пожелания крымчанин на своей личной странице.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик захотел биться с Саулем Альваресом – лучшим боксером современности.

Тем временем, Ломаченко отказывается объяснять свою выходку в бою с Комми. Рассказываем, чей флаг боксер вынес в ринг вместо украинского.