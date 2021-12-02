Усик готов к бою с Фьюри, а Джошуа задумался о сопернике из Китая

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик уже в следующем поединке может сразиться за объединение титулов с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Промоутер украинца Александр Красюк подтвердил, что его подопечный готов к такому повороту событий.

В комментарии для британского сайта Sky Sports промоутер сообщил, что вариант с Цыганским Королем возможен.

"Разговоры о том, что Джошуа может отойти в сторону для объединительного боя Усика и Фьюри начались едва ли не сразу после победы Тайсона над Уайлдером. Я слышал, что Энтони может подумать об этом, если если предложат солидные отступные. А также – из уважения к супертяжелому дивизиону.

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Усик же говорит, что может сразиться с Фьюри, если предложение будет "правильным", а Джошуа позволит это сделать", – порассуждал Красюк.

В то же время Эдди Хирн, промоутер Джошуа, отказался комментировать эту информацию. Лишь сказал, что вскоре планирует встретиться с Красюком.

На этом фоне появилась информация, что Энтони уже рассматривает вариант с другим соперником, а не с Усиком. В частности, Терри Лейн, менеджер непобедимого китайского боксера Чжана Чжилея, сказал, что слышал о попытках команды Джошуа искать нового оппонента. А его подопечный хотел бы выйти в ринг против британца. К тому же ранее говорили, что Энтони желал стать более популярным в Китае.

38-летний Чжан Чжилей выиграл 23 боя (18 – досрочно) при одной ничьей. Два года назад он по очкам победил украинца Андрея Руденко.

Проясниться ситуация должна в ближайшее время после переговоров Красюка и Хирна. Как сообщал OBOZREVATEL, озвучен ультиматум Джошуа по новому бою с Усиком.