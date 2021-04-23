Усик – Джойс: промоутер заявил о критической точке с боем

Переговоры об организации боя между Александром Усиком (18-0, 13 КО) и Джо Джойсом (14-2, 7 КО) зашли в тупик.

Об этом в интервью BT Sport рассказал менеджер британского боксера Фрэнк Уоррен. По его словам, если в ближайшее время он не получит новое предложение для своего подопечного, то ситуация с проведением поединка станет критической.

"Сейчас все зашло в тупик. Я думаю, что довольно скоро все достигнет критической точки. У нас не было предложения, которое мы считаем подходящим. Мы ждем измененного предложения, и как только мы его получим, все заинтересованные стороны смогут его рассмотреть. У всех нас есть желание, чтобы этот бой состоялся. Для нас это несложно", – сказал Уоррен.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал о спарринге своего боксера с Владимиром Кличко.