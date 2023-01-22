Непобедимый украинский супертяж Александр Усик поздравил всех своих подписчиков в Instagram с Днем соборности. У себя в аккаунте крымчанин для читателей из РФ опубликовал текст на русском языке, в котором объяснил, что такое Украина.

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(Авторские орфография и пунктуация сохранены).

"Русь есть была и будет КИЕВСКОЙ . И кто бы , что не говорил , мол нет народа УКРАИНСКОГО весь мир увидел на сколько Он един. Нам много лет твердили вы окраина , а оказалось , что мы ЦЕНТР одного материка, нам говорили вы все выдумка, А мы народ мы целая страна. МИ ТІ ХТО ЗА СВОБОДУ БОРЕТСЯ , МИ НЕ ТІКАЕМ МИ СТОЇМ МОЯ КРАЇНА НЕЙМОВІРНА МОЯ КРАЇНА ЦЕ. МІЙ ДІМ. З ДНЕМ СОБОРНОСТІ", – написал Александр.

Эти строчки знатно обозлили адептов "русского мира". Россияне стали писать боксеру гадости в комментариях, повторяя нарративы своей пропаганды.

"Ой насмешил Александр. Уже всем давно понятно что Украина потеряла свою государственность, еще в 2014 году. Сейчас она просто выполняет приказы США", "А когда вас освободят от фашизма, в какой стране жить будешь?", "Нам необходимо помириться.. братья не должны убивать друг друга", "Рулит вами Америка а страдает украинский народ", – пишут россияне.

Отметился пассажем и представитель кадыровской Чечни, который употребил любимой слово своего главаря, назвав украинцев "нациками". Один из украинцев красиво заткнул ему рот.

В целом же украинские юзеры адекватно восприняли шторм инста-ботов.

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