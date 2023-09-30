'Украинцы, которые у нас на фронте, не мобилизованы'. Владимир Кличко назвал отличие от россиян

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко (64-5-1, 53 КО) на шоу в Германии у Маркуса Ланца, назвал любовь к свободе главным отличием украинцев от россиян . 47-летний экс-спортсмен рассказал, что большое количество наших граждан после начала полномасштабного вторжения без всяких повесток сами пошли записываться на фронт.

Кличко вспомнил истории, когда российских солдат "даже без оружия" раз за разом бросали в бессмысленные атаки.

"Они гибнут, их убивают, а потом посылают в подобные штурмы все новых и новых, снова и снова. Нужно понимать, что это за рабское состояние, как к русским солдатам относятся, как их мобилизуют, а потом как без стеснения бросают на фронт. Украинцы другие. Мы свободные люди. Те люди, которые у нас на фронте, не мобилизованы. Большинство у нас - это люди, которые решили добровольно оптравится на фронт. Вот в чем разница", – отметил Кличко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью французскому изданию L'Equipe в 2015 году Владимир Кличко заявлял, что готов на фронте защищать территориальную целостность Украины от военной агрессии России.

Напомним, что за 20 дней до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, Владимир и Виталий записались в ряды Сил территориальной обороны Киева.

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