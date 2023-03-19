Украинский тренер по боксу записал видео из плена оккупантов

Украинский тренер по боксу Дмитрий Шурда, которого оккупанты взяли в плен в Мариуполе в марте 2022 года, записал первое видео. Шурда в робе заключенного снят на фоне школьной доски с датой.

Видео дня

Наш соотечественник в 18-секундном ролике передает привет своим родственникам, а также сборной Украины по боксу.

"Всем моим колегам, тренерам, всем привет. Я живой. Все хорошо", - говорит Дмитрий дрожащим голосом.

Мужчина полномасштабное вторжение встретил в Луцке на соревнованиях, но затем вернулся в родной Мариуполь где стал заниматься волонтерством, в то время как дочь и жена эвакуировались в безопасное место.

На одном из блокопостов оккупированого города его задержали. Как рассказывала дочка Дмитрия - чемпионка Украины по прыжкам в воду Ника Шурда, отца поместили в СИЗО в Донецке, где он в апреле 2022-го перенес инфаркт.

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