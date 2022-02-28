Украинский 'Танк' Хижняк 'переехал' россиянина в финале самого старого турнира Европы

Серебряный призер Олимпиады-2020 украинец Александр Хижняк стал победителем престижных соревнований в Болгарии, "раскатав" в золотом поединке россиянина Павла Сосулина. В финале самого старого турнира Европы, "Странджа", лучший боксер 2021 года в трех раундах разобрался с представителем РФ.

В решающем бою в весе до 75 кг Александр, которого прозвали "Танком", доминировал все три раунда, постоянно наступая на противника. Сосулин ушел в глухую оборону, откуда пытался контратаковать, но делал это без особого успеха.

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Под конец заключительной трехминутки российский боксер, который "наелся" ударов Хижняка, уже практически не сопротивлялся. Комментатор IBA Boxing назвал полтавчанина "машиной". А судьи только подтвердили его превосходство – 5:0. Четверо отдали ему победу – 30:27, а француз и вовсе – 30:26.

В финале до 86 кг еще один украинец Сергей Горсков проиграл боксеру из Казахстана Сагындыку Тогамбаю – 0:5. А участница Олимпиады-2016 Татьяна Коб уступила сопернице из Индии Нихат – 1:4.

Отметим, что турнир "Странджа" стартовал 20 февраля – до полномасштабного вторжения России в Украину, поэтому наши боксеры смогли спокойно выехать в Болгарию. А теперь им нужно будет возвращаться в Украину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что супертяж Александр Усик записал обращение к народу Украины на украинском языке, утирая слезы.

А несколько дней назад Усик обратился к жителям России и лично в президенту РФ Владимиру Путину и попросил его прекратить военные действия в Украине.