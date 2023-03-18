Украинский проспект второго легчайшего веса Олег Довгун (15-0, 5 KO) добыл уверенную победу на вечере бокса в Питсбурге. 28-летний уроженец Стебника (Львовщина), проживающий последнее время в США, одолел Хуана Сентено (8-7–3, 1 КО) из Никарагуа, защитив титул чемпиона Северной Америки по версии NABA.

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Наш соотечественник на протяжении всей дистанции демонстрировал результаты качественной подготовки, не дав оппоненту ни единого шанса. Бой прошёл все 10 раундов и завершился единогласным решением судей 100-90, 100-90, 100-90.

После поединка Довгун поблагодарил своих болельщиков, написав в Instagram теплые слова в адрес своей родины.

"Я посвящаю свою победу украинскому народу и всем, кто помогает нам победить. Спасибо. Слава Украине", – отметил Довгун.

Свой крайний бой Олег проводил почти год назад. 19 марта 2022 года украинец добыл непростую победу над бельгийцем с армянскими корнями Герамом Элояном (7-3, 6 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, Довгун ранее одолел 22-летнего американца Дарона Уильямса (7-1, 4 КО), защитив свой титул ABF USA во втором легчайшем весе. ​

​ До этого Довгун единогласным решением судей победил Энтони Тейлора (4-3, 1 КО).

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