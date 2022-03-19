Непобедимый украинский боксер выиграл чемпионской бой в США. Видео

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Украинский проспект второго легчайшего веса Олег Довгун (14-0, 5 KO) добыл непростую победу на вечере бокса в Нью-Йорке. 27-летний уроженец Стебника (Львовщина), проживающий последнее время в американском Питсбурге, одолел бельгийца с армянскими корнями Герама Элояна (7-3, 6 КО) и защитил титул чемпиона Северной Америки по версии NABA.

Бой прошёл все 10 раундов и вышел очень жестким и конкурентным.

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Наш соотечественник на протяжении всей дистанции бил гораздо точнее, в то время как его оппонент сделал акцент на силу и мощь.

По итогам поединка судьи прогнозируемо разошлись во мнениях: 96-94, 97-93 в пользу украинца против 94-96 Элояну.

Как сообщал OBOZREVATEL, Довгун ранее одолел 22-летнего американца Дарона Уильямса (7-1, 4 КО), защитив свой титул ABF USA во втором легчайшем весе. ​

​ До этого Довгун единогласным решением судей победил Энтони Тейлора (4-3, 1 КО).

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