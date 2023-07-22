Украинский боксер поднялся с нокдауна и сенсационно нокаутировал непобедимого британского супертяжа, совершив фантастический апсет. Видео

Известный украинский супертяжеловес Константин Довбыщенко (10-12-1, 7 KO) добыл сенсационную победу на вечере бокса в шотландском Эдинбурге. 31-летний уроженец Вознесенска победил местного топ-проспекта Мэтти Харриса (5-1, 4 КО).

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Перед поединком букмекеры принимали ставки на победу Харриса с коэффициентом 1.10, в то время, как успех украинского бойца оценивался показателем 8.0.

23-летний Мэтти великолепно начал поединок, захватив центр ринга и раз за разом пробивая защиту нашего соотечественника мощными ударами.

Во втором раунде Константин "зевнул" правый прямой, который отправил его в нокдаун.

После этого британец уверовал в свою победу, перестал защищаться, опустил руки и был за это наказан.

Довбыщенко уверенно проводил атаку за атакой и к 4-й трехминутке соперник супертяжеловес из Великобритании еле держался на ногах.

Развязка наступила в 5-м раунде. Костя просто избивал оппонента и за несколько секунд до гонга, рефери остановил бой, присудив победу техническим нокаутом.

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