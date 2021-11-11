Украинский боксер-претендент на чемпионский пояс получил грозного соперника

Украинский боксер-профессионал Сергей Деревянченко узнал имя соперника, с которым сразится 5 декабря. На арене "Стейплз-центра" в Лос-Анджелесе 36-летний уроженец Феодосии будет биться с Карлосом Адамесом из Доминиканской Республики.

Новость сообщил авторитетный сайт BoxingScene. 27-летний оппонент крымчанина выиграл 20 боев и уступил всего в одном – "близким" решением по очкам. Бой Адамеса и Деревянченко пройдет в андеркарте главной встречи вечера – битвы за чемпионский пояс WBA в среднем весе между американцем Джервонтой Дэвисом и мексиканцем Исааком Крусом.

Сергей трижды бился за титулы чемпиона мира в среднем весе, но все три раза проигрывал по очкам: в 2018 году в споре за пояс IBF – американцу Даниэлю Джекобсу, в 2019-м за пояса IBF и IBO – Геннадию Головкину из Казахстана, в 2020-м в поединке за титул WBC – американцу Джермаллу Чарло.

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На профессиональном ринге Деревянченко провел 13 победных боев, из которых 10 заканчивал досрочно. Но вот в трех из четырех последних "файтов" уступал по очкам. Бой с доминиканцем – шанс для украинца вернуться в число соискателей чемпионских поясов.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал "Интер" обманул с трансляцией чемпионского боя украинского боксера.