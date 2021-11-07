Украинский боксер поднялся с нокдауна и выиграл чемпионский бой. Видео

Украинец Арам Фаниян (22-1, 4 КО) завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии IBO в суперлегком весе (до 63,5 кг). 24-летний уроженец Еревана, проживающий в Броварах, на вечере бокса в Германии единогласным решением судей одолел местного бойца Тимо Шварцкопфа (20-5, 12 КО).

Поединок начался при преимуществе нашего соотечественника.

Видео дня

Немец заметно отставал в скорости, и во втором раунде Фаниян отправил его в нокдаун.

Однако развить свое преимущество Араму не удалось.

24-летний Шварцкопф смог постепенно выровнять ситуацию в ринге и в 8-м раунде даже ответил нокдауном.

Несмотря на домашнее судейство, все рефери отдали преимущество украинскому боксеру 95-93, 96-93 и 97-92.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце прошлого года Фаниян добыл эффектную победу над соотечественником Юрием Вишняковым (6-1, 3 КО) и завоевал титул WBO Oriental в первом полусреднем весе.