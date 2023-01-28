Украинский боксер перевернул бой и нокаутом выиграл чемпионский поединок в США. Видео

Украинский боксер Сергей El Flaco Богачук (22-1, 22 КО) уверенно защитил титул чемпиона Америки по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом среднем весе, победив уроженца Ямайки Натаниэля Галлимора (22-7-1, 17 КО). Поединок в Калифорнии (США) завершился досрочно.

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37-летний Галлимор с первых минут захватил инициативу, занял центр ринга и засыпал украинца градом ударов. Раз за разом Богачук пропускал болезненные "плюхи" по корпусу. Ямайский американец заметно превосходил нашего соотечественника в защите.

В третьем раунде оба бойца устроили настоящий махач, в котором постепенно стало вырисовываться превосходство Сергея. Он все меньше пропускал и все чаще точно отвечал на атаки. Галлимор сменил тактику, сместил акцент на джеб и в третьем раунде потряс украинца апперкотом, разбив ему нос.

Это только обозлило Богачука. 27-летний уроженец Винницы взвинтил темп, вынудив Галлимора полностью перейти в режим выживания. Он ушел в глухую защиту и под конец 6-го раунда рефери не выдержал одностороннего избиения. Победа техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой титул WBC Continental Americas Богачук завоевал в ноябре прошлого года. В американском Монтебелло украинский боксер расправился с местным бойцом Аароном Коули (16-4-1, 7 КО).

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