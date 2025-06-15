Ударили ножом. Непобедимый российский боксер-чемпион убит на вокзале в Берлине

Непобедимый чеченский боксер, выступавший под флагом Германии, Абу Юсупов (9-0-1, 7 КО) получил смертельное ранение в Берлине. 36-летнего уроженца Мескер-Юрта убили на железнодорожной станции Гезундбруннен, пишет Tagesspiegel.

Видео дня

По данным СМИ, причиной трагедии стал конфликт Абу с группой афганцев. Юсупову сзади нанесли удар ножом в шею.

На место происшествия прибыли полицейские, которые попытались оказать первую помощь, но спасти боксёра не удалось — он скончался в больнице от полученных ран.

Преступник(и) и другие участники конфликта до сих пор на свободе, сообщил представитель берлинской прокуратуры.

Юсупов по прозвищу Волк дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году, победив нокаутом за 39 секунд Бенжамина Кунца.

Бывший чемпион Германии среди юниоров и многократный чемпион Гессена провел десять профессиональных боев в суперсреднем и полутяжелом весе. В январе 2025 года он выиграл свой последний поединок по очкам у Георгия Канделаки.

"WBC скорбит по поводу смерти Абду Юсупова. Этот непобеждённый чеченский боксёр (9–0–1) погиб от ножевого ранения в Берлине. Его история упорства и любви к боксу навсегда останется частью нашего спорта. Вся семья WBC и её президент Маурисио Сулейман выражают искренние соболезнования семье и близким Абду в это трудное время", – говорится в некрологе.

"Отличный парень, который мог заставить всех смеяться над своими шутками. Это просто невероятно, трагично и грустно", - признался его тренер Хартмут Бе-Шрёдер.

У Юсупова осталась жена и трое несовершеннолетних детей.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 февраля 2024 года в немецком Оберхаузене был убит 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков, а его друг по команде, 18-летний Артем Козаченко, получил тяжелые ножевые ранения. Местная полиция благодаря данным с камер наблюдения оперативно задержала двух подозреваемых 14 и 15 лет, однако одного из низ пришлось отпустить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!