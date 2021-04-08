У Усика забрали машину в Киеве

У украинского непобедимого боксера Александра Усика (18-0, 13 КО) за неправильную парковку в Киеве эвакуировали автомобиль.

По словам спортсмена, когда он оставлял машину, никаких запрещающих знаков не видел.

"Звонят из страховой и говорят: "Вот наблюдаем за вашим автомобилем, он куда-то уезжает". Думаю, вообще прикольно. Я последовал за своим автомобилем. Должен быть знак, что здесь стоянка запрещена. Знака не было, автомобиль не мешал, стоял сбоку как и многие другие, но забрали мой", – заявил Усик в прямом эфире в Instagram.

Супертяж признался, что ему пришлось оплатить сразу три счета: штраф за неправильную парковку, за эвакуатор и за услуги хранения автомобиля.

"Может, инспектору не понравился автомобиль этой марки. Или лично я ему не нравлюсь и он увидел, что я поставил и такое предвзятое отношение. Это уже 4-й или 5-й раз. Серьезно. Те машины, которые реально мешают и стоят на бордюрах и пешеходных переходах, там все нормально. Будет мне урок, что больше там не надо ставить автомобиль, так как он может уехать. Но так не хотелось заниматься такой глупостью и 3 часа ездить забирать машину. Но знака ведь не было никакого, это больше всего тянет", – на эмоциях сказал спортсмен.

Отметим, что в Киеве услуга эвакуации обойдется в 1270 грн, штраф за неправильную парковку 510 грн (50% скидка, если оплатить в течение 2 недель) и стоянка на штрафплощдке – 144 грн/сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Усик призвал всех учиться культуре езды на авто.

Крымчанин посоветовал не психовать, когда кто-то совершает резкие маневры на дороге, сравнив тех, кто не пользуется указателями поворотов, с людьми испачканными в экскрементах.