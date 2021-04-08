В Усика забрали машину в Києві

В українського непереможного боксера Олександра Усика (18-0, 13 КО) за неправильну парковку в Києві евакуювали автомобіль.

За словами спортсмена, коли він залишав машину, ніяких заборонних знаків не бачив.

"Дзвонять зі страхової і кажуть: "Ось спостерігаємо за вашим автомобілем, він кудись їде". Думаю, взагалі прикольно. Я пішов за своїм автомобілем. Повинен бути знак, що тут стоянка заборонена. Знака не було, автомобіль не заважав, стояв збоку, як і багато інших, але забрали мій", – заявив Усик у прямому ефірі в Instagram.

Супертяж зізнався, що йому довелося сплатити відразу три рахунки: штраф за неправильну парковку, за евакуатор і за послуги зберігання автомобіля.

"Може, інспектору не сподобався автомобіль цієї марки. Або особисто я йому не подобаюся, і він побачив, що я поставив, і таке упереджене ставлення. Це вже учетверте чи вп'яте. Серйозно. Ті машини, які реально заважають і стоять на бордюрах і пішохідних переходах, там усе нормально. Буде мені урок, що більше там не треба ставити автомобіль, оскільки він може вiд'їхати. Але так не хотілося займатися такою дурістю і 3 години їздити забирати машину. Але знака ж не було ніякого, це найбільше зачіпає", – на емоціях сказав спортсмен.

Зазначимо, що в Києві послуга евакуації обійдеться в 1270 грн, штраф за неправильну парковку 510 грн (50% знижка, якщо оплатити протягом 2 тижнів) і стоянка на штрафмайданчику – 144 грн/добу.

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